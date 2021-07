Zwei Männer aus der rechten Szene im Leipziger Süden angegriffen

Leipzig

Nach einem Angriff auf zwei mutmaßliche Angehörige der rechten Szene in Leipzig haben die Spezialisten des Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen die Ermittlungen übernommen. Die 42 und 43 Jahre alten Männer seien am späten Montagabend von einer Gruppe Vermummter angegriffen worden, teilte das LKA am Mittwoch mit.

Die beiden Männer befanden sich auf einer Kneipentour und besuchten dabei offenbar in südliche Richtung laufend nacheinander diverse Lokalitäten im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße. Vor der Attacke gegen 23.10 Uhr hatten sich die Männer demnach in einer Kneipe homofeindlich gegenüber dortigen Gästen geäußert und waren von der Bedienung aufgefordert worden, das Lokal zu verlassen.

Mehrere Vermummte zerrten die Männer aus einem Taxi

Daraufhin riefen sie ein Taxi und begaben sich zu Fuß zum vereinbarten Haltepunkt. Dort wurden sie dann laut Polizeiangaben von mehreren vermummten Personen angegriffen, wieder aus dem Taxi gezogen und körperlich attackiert, wobei einer der Männer Verletzungen davontrug.

Wie das LKA weiter mitteilte, waren die Männer aufgrund ihrer szenetypischen Bekleidung der rechten Szene zuzuordnen und wurden nach ersten Erkenntnissen auch aus diesem Grund angegriffen. Die Täter sollen sich nach der Attacke auf Fahrrädern von Tatort entfernt haben.

Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum leitet Ermittlungen

Da eine politische Motivation für die Tat somit nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamtes Sachsen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen des Geschehens. Beobachter, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Dimitroffstraße 1), unter der Telefonnummer 0341 96646666 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von LVZ