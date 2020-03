Markkleeberg

Im Zusammenhang mit zwei Kellereinbrüchen in Markkleeberg hat die Leipziger Polizei zwei Männer in Gewahrsam genommen. Wie die Behörde mitteilt, ereigneten sich beide Fälle in der Nacht zum Dienstag. So stellten Mieter in der Böhlener Straße gegen 4.55 Uhr fest, dass zwei Kellerboxen aufgebrochen und zahlreiche Gegenstände entwendet wurden.

Bereits gegen 4.30 Uhr meldete sich eine Frau beim Notruf und gab an, verdächtige Geräusche in einem Keller in der Städtelner Straße gehört zu haben. Anschließend habe sie beobachtet, wie zwei unbekannte Männer mit mehreren Gegenständen aus dem Haus kamen und wegliefen.

Polizisten stellten wenig später zwei Verdächtige im Alter von 34 und 37 Jahren in der Nähe des Tatortes. Sie hatten einen Handwagen bei sich, in dem sie Werkzeug und Diebesgut transportierten. Außerdem fanden Beamte bei einer Durchsuchung Pfefferspray und ein Messer. Gegen die beiden wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und besonders schweren Diebstahls ermittelt. Ob die Verdächtigen auch in der Böhlener Straße eingebrochen sind, wird derzeit überprüft.

Von tsa