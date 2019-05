Leipzig

Zwei Täter haben in Leipzig einer Postbotin zwei Pakete entrissen und sind geflohen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 36-Jährige am Donnerstag gegen 11 Uhr am Stannebeinplatz die Sendungen an den Empfänger zustellen, als es zu dem Vorfall kam.

Einer der Täter sprach die Frau an und fragte, ob die Pakete für einen bestimmten Anwohner seien. Außerdem wollte er die Sendungen sehen und griff nach den Paketen. Die Postbotin verweigerte die Herausgabe und verlangte zuvor die Begleichung eines Nachnahmebetrages von mehr als 2000 Euro. In diesem Moment entriss ihr der Mann zusammen mit einem Komplizen die Sendung. Einer der Männer drängte die Frau durch den Hausflur aus dem Haus und schloss die Tür.

Die 36-Jährige informierte die Polizei und beschrieb die Männer folgendermaßen: Der erste Täter hatte dunkelbraune Haut und war zwischen 25 und 30 Jahre alt. Seine Größe schätzte sie auf 1,70 Meter. Er hatte eine schlanke Gestalt, schwarzen Vollbart und schwarze, kurze Haare. Außerdem sprach er nur gebrochenes Deutsch. Der zweite Mann hatte ebenfalls dunkelbraune Haut und ungefähr 25 Jahre alt. Er war zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von hagerer Gestalt. Er trug schwarze, kurze Haare und keinen Bart.

Die bisherigen Untersuchen der Polizei ergaben, dass die Hintertür des Wohnhauses weit offenstand und die Täter mit der Beute spurlos verschwunden waren. Die Beamten ermitteln wegen Raubes und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66.

Von fbu