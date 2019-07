Leipzig

In der Nacht zu Dienstag sind in Leipzig erneut Autos in Brand gesetzt worden. In der Braunstraße im Stadtteil Schönefeld zündeten Unbekannte einen geparkten Mercedes an. Eine Polizeistreife bemerkte das Feuer gegen 2.30 Uhr. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen und brannte komplett aus. Er wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt.

In der Lößniger Straße in der Südvorstadt zündeten Unbekannte gegen 1.45 Uhr einen Müllcontainer an. Dabei wurde auch ein davor geparkter Mercedes beschädigt. „Geschmolzene Kunststoffpartikel brannten sich in den Metallic-Lack der Motorhaube des Wagens ein“, berichtete Polizeisprecherin Birgit Höhn. Der Schaden an Auto und Mülltonne wird auf rund 3300 Euro geschätzt

In beiden Fällen kam die Feuerwehr zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Von nöß