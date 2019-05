Leipzig

Bei zwei Unfällen in Leipzig haben sich zwei Fahrradfahrer am Mittwoch schwer verletzt. Laut Polizei wurden beide Männer zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Demnach parkte eine 29-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Bornaische und Stockartstraße. Beim Öffnen der Tür hat sie vermutlich nicht auf den Radverkehr geachtet. So kollidierte ein 27-jähriger Radfahrer mit der Autotür, als er von hinten kommend an dem Auto vorbeifahren wollte. Er verletzte sich dabei schwer am Kopf.

Wenig später kam es gegen 17.45 Uhr in Grünau zu einem weiteren Zusammenstoß: Ein 44-jähriger Autofahrer wollte von der Kiewer Straße auf einen Supermarktparkplatz einbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen 52-Jährigen, der sich von hinten mit seinem E-Bike näherte. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Bei dieser Kollision entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 10.000 Euro.

thiko