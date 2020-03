Leipzig

Gleich zwei Männer sind am Donnerstag bei Unfällen in Leipzig verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich beide Fälle kurz nach 11 Uhr. Beide Fahrradfahrer wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

So war ein 79-jähriger Mann mit einem E-Bike die Georg-Schumann-Straße in Gohlis unterwegs. An der Ampelkreuzung an der Breitenfelder Straße fuhr er auf der Linkabbiegerspur an den wartenden Autos vorbei. Dabei stieß er gegen einen Lastwagen, der gerade anfuhr. Der 79-Jährige stürzte und wurde von dem Transporter erfasst. Er wird nun auf der Intensivstation behandelt. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Beinahe zur gleichen Zeit fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße in Richtung Innenstadt. Als er die Straße überquerte, übersah er vermutlich eine herannahende, 24-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 2500 Euro.

