Leipzig

Bei mehreren Unfällen in Leipzig und dem Umland sind am Sonntag zahlreiche Menschen verletzt worden, ein Motorrad- und ein Rennradfahrer schwer. Ein 35-jähriger Autofahrer wollte am Nachmittag in eine Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord abbiegen und übersah dabei den im Gegenverkehr fahrenden Motorradfahrer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Rennradfahrer zog sich seine Verletzungen auf der S19 in Eilenburg zu. Laut Polizei fuhr er auf ein am Straßenrand parkendes Auto auf und stürzte. Der Autofahrer hatte zuvor sein Auto abgestellt, um zu telefonieren.

Darüber hinaus verletzten sich drei Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Zentrum Ost. Beide Fahrer gaben an, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

