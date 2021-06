Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Leipzig 

Leipzig

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Mittwochabend zwei Männer im Leipziger Stadtteil Eutritzsch schwer verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Mann übersah am Steuer seines Autos beim Abbiegen von der Maximilianallee auf die Dübener Landstraße den Wagen eines 57-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die genaue Unfallursache stand noch nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa/mot