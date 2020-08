Leipzig

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Leipziger Polizei nach zwei mutmaßlichen Einbrechern, die im Vorjahr in ein Geschäft in einer Passage eingebrochen waren.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am 5. September 2019 gegen 0.30 Uhr in der Hainstraße. Die unbekannten Täter versuchten zunächst die Haupteingangstür aufzubrechen. Nachdem dies misslang, hebelten sie eine Nebentür auf. In den Geschäftsräumen durchsuchten sie Schränke und stahlen schließlich eine Kasse mit einem Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich.

Eine Videokamera zeichnete die beiden Männer zur Tatzeit in der Passage auf. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu Ergebnissen führten, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Verdächtigen auf ihrer Internetseite (Link). Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

