Leipzig

Bei zwei Zusammenstößen von Autos mit Straßenbahnen in Leipzig sind am Freitag sieben Personen verletzt worden. In der Ratzelstraße beachtete der Fahrer eines Behindertenfahrdienstes mit seinem Kleinbus gegen 15.20 Uhr eine herannahende Tram nicht. Als er nach links in die Basteistraße abbog, wurde das Auto von der Bahn erfasst. „Insgesamt verletzten sich sechs Personen dabei, zwei von ihnen mussten vorsichtshalber in eine Klinik eingeliefert werden“, sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag. Der Straßenbahnfahrer habe zudem einen Schock erlitten. Eine erste Schadensschätzung liege noch nicht vor.

Unfall in Lößnig

Bereits um 11.55 Uhr stieß an der Kreuzung Zwickauer Straße/Probstheidaer Straße eine 40 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls beim Linksabbiegen mit einer Straßenbahn zusammen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus untersucht werden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 14.000 Euro.

Von mro