Zwei Unfälle zu Heiligabend bei Schneefall in Leipzig

Leipzig

Bei zwei Verkehrsunfällen sind zu Heiligabend in Leipzig drei Personen verletzt worden. Ein Mann kam gegen 20 Uhr auf der Schönauer Straße mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen an der Ecke Nikolai-Rumjanzew-Straße gegen einen Betonpfeiler. Der Fahrer musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt wegen des eingesetzten Schneefalls die Sichtbedingungen schlecht.

Unfall in Grünau. Quelle: Einsatzfahrten

Zu einem weiteren Unfall wurden die Rettungskräfte gegen 22 Uhr nach Paunsdorf gerufen. Dort waren an der Kreuzung Permoserstraße / Paunsdorfer Allee zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Die Polizei hat am ersten Weihnachtsfeiertag vor glatten Straßen in Sachsen gewarnt. Der Verkehrswarndienst forderte die Autofahrer überall im Freistaat zum vorsichtigen Fahren auf. Nach einem tagsüber großteils verregneten Heiligabend hatte in der Nacht zum Samstag leichter Schneefall bis ins Flachland eingesetzt. Dazu sanken die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) unter den Gefrierpunkt.

Von mro