Leipzig

Bei einem Brand im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf sind am Sonntag zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war gegen 23 Uhr im Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus ein Kinderwagen in Brand gesetzt worden.

Dabei wurde auch die Holztreppe in dem Wohnhaus an der Herrnhuter Straße im Osten der Stadt beschädigt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten eine 16-Jährige und eine 46 Jahre alte Frau mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/dpa