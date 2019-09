Leipzig

Schwerer Unfall auf der Poststraße in Lützschena-Stahmeln: Beim Zusammenstoß eines VW-Transporters und eines BMW sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge krachten nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr frontal zusammen. Die Leipziger Feuerwehr musste eine eingeklemmte Person aus ihrem Wagen befreien.

Der 56-jährige Fahrer des Transporters war laut Polizei auf dem Zubringer zur Louise-Otto-Peters-Allee (S1) in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrbahn abgekommen und in den entgegenkommenden BMW gekracht. Dadurch wurde der Pkw in die Leitplanke gedrückt.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Die 44-jährige BMW-Fahrerin kam ebenso wie der Transporterfahrer ins Klinikum St. Georg. Laut Polizei wurden beide nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Poststraße musste für die Bergung und Unfallaufnahme gut zwei Stunden lang gesperrt werden. Vor Ort waren insgesamt 23 Kräfte der Feuerwehr und sieben Fahrzeuge im Einsatz, darunter auch ein Notarzt. Gegen 15 Uhr war die Straße wieder frei. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Von nöß