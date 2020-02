Leipzig

Bei zwei Zusammenstößen in Leipzig sind zwei Menschen verletzt worden. Im ersten Fall hat eine 34-Jährige unter Alkoholeinfluss auf der Theresienstraße auf Höhe der Maximilianallee die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Laternenmast gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Mittwoch gegen 3 Uhr morgens mit ihrem Auto aus der Kurve getragen worden.

Ein durchgeführter Alkoholschnelltest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 1,10 Promille. Aufgrund eines Schocks wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr gebunden wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Gegen die 34-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Bei einem weiteren Unfall im Leipziger Nordwesten verlor ein 22-Jähriger auf der Gustav-Esche-Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Als er am Dienstag gegen 18.30 Uhr in den Gegenverkehr geriet, kollidierte er mit einem anderen Wagen. Dessen 56-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von fbu