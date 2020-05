Leipzig

Bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Paunsdorf sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits am 21. Mai gegen 18 Uhr auf der Heiterblickallee zu dem Zusammenstoß.

Demnach missachtete ein 22-jähriger Autofahrer vermutlich das Rotlicht einer Ampel auf der Permoserstraße und stieß mit einer Straßenbahn der Linie 2 zusammen, die auf der Heiterblickallee aus südlicher Richtung gefahren kam. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verhalten der Unfallbeteiligten machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 (tagsüber) ansonsten 25 52 91 0 zu melden.

