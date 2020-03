Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig-Connewitz sind am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Oberklasse-SUV und ein PKW kollidierten gegen 17 Uhr auf der Wundtstraße zwischen Schleußiger Weg und Wildpark. Der PKW wurde dabei unter die Leitplanke geschoben. Dessen gegenüberliegende Fahrerseite wurde stark eingedrückt. Wie es aus der Leitstelle der Polizei hieß, war auch ein drittes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Zur Identität des Verletzten und zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Die Fahrradstaffel der Leipziger Polizei sicherte währenddessen die Unfallstelle ab. Um das eingeklemmte Fahrzeug abtransportieren zu können, musste eine Leitplanke entfernt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es auf der Wundtstraße in stadtauswärtiger Richtung über mehrere Stunden zu Einschränkungen. Gegen 20 Uhr war die Straße wieder frei.

joka