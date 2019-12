Leipzig

Am dritten Adventssonntag gegen 9.15 Uhr ist es zu einem Unfall zwischen zwei Pkws auf der Lipsiusstraße in Reudnitz-Thonberg gekommen. Nach Informationen der Polizei übersah ein 29-Jähriger beim Abbiegen von der Carpzovstraße wahrscheinlich die Vorfahrt eines 30-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurde der 29-Jährige schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Sein 52-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte ambulant behandelt werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Von ps