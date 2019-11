Leipzig

Im Leipziger Westen und Südwesten ist es in der Nacht zu Dienstag zu zwei Einbrüchen gekommen. Zwischen 17 Uhr am Montag und 8 Uhr morgens war ein Unbekannter in ein Lindenauer Büro eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, soll er von einem Fenster in der Endersstraße aus zunächst auf den Balkon im ersten Stock geklettert sein und dann die Tür zum Vereinsbüro aufgehebelt haben.

Dort angelangt durchsuchte er die Räume und klaute schließlich eine Kassette mit einer höheren dreistelligen Geldsumme. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl bei Dienstantritt und verständigte die Polizei.

Zweiter Einbruch in Großzschocher

Weiter südlich brach ein Unbekannter in derselben Nacht über ein Toilettenfenster in ein Restaurant in der Huttenstraße ein. Nachdem er in der Gaststätte alles durchsucht hatte, bestand seine Beute aus mehreren Spirituosen, Wein und einem kleinen Bargeldbetrag.

Zudem hatte er die Kühltruhe durchwühlt und im Anschluss den Deckel geöffnet stehen lassen. Wie hoch der Gesamtschaden tatsächlich ist, ist noch unklar. Auch hier entdeckte ein Mitarbeiter das offenstehende Fenster am nächsten Tag und informierte die Polizei. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von lcl