Zwenkau

Kleine Ursache, große Wirkung: Bei einer Verkehrskontrolle ist am Sonntagabend in Zwenkau ein 30-Jähriger aufgefallen – er muss sich nun wegen einer Reihe von Straftaten verantworten.

Wie die Polizei am Montag erklärte, sollte der Audi des Mannes gegen 20 Uhr kontrolliert werden. Der Fahrer floh, gab Gas und jagte davon. Seine motorisierte Flucht endete jedoch im Zaun eines Kleingartenvereins in der Auenstraße. Zu Fuß floh er weiter, konnte aber nach polizeilichen Maßnahmen rasch ermittelt werden.

Einmal Fahren ohne alles

„Der Audi war weder zugelassen noch versichert. An und in dem Fahrzeug wurden zudem Kennzeichentafeln aufgefunden, die zur Fahndung ausgeschrieben waren“, so die Beamten.

Der ermittelte 30-Jährige habe keinen gültigen Führerschein, müsse sich nun „wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten“, hieß es. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei insgesamt ein Schaden in Höhe von 50 000 Euro.

Von tv