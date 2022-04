Leipzig

Ein Polizist schlägt einen Gegendemonstranten zu Boden, zerrt und schubst ihn: Ein Video bei Twitter sorgte nach den Demonstrationen am Sonnabend in Leipzig für Aufregung – und polizeiinterne Ermittlungen. Denn der Beamte steht unter dem Tatverdacht der Körperverletzung im Amt. Aber in welchen Situationen ist polizeiliche Gewalt gerechtfertigt und wann überschreiten Beamte eine rote Linie? Die LVZ sprach darüber mit dem renommierten Professor für Polizeiwissenschaften, Rafael Behr.

Eigentlich sollte die Frage eindeutig zu beantworten sein: Wann dürfen Polizisten Gewalt ausüben?

In der Theorie ist es wirklich eindeutig: Da geht es nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Beispielsweise bei einem Zugriff, wenn sich jemand gegen eine polizeiliche Maßnahme wehrt. Oder wenn es nicht anderes geht, um jemanden zu stoppen, von dem eine Gefahr ausgeht.

„Gewalt tut immer weh“

Und wie ist es im polizeilichen Alltag auf der Straße?

In der Praxis gibt es eine Grauzone. Gerade in Demonstrationslagen passieren Schubser und Ruppigkeiten, ohne dass ein gesetzlicher Grund dafür besteht. Einfach nur, weil Leute im Weg stehen oder eine Maßnahme stören. Grundsätzlich ist es so, dass der rechtmäßige Gewalteinsatz der Polizei genauso böse aussieht wie der unrechtmäßige. Gewalt tut immer weh. Wir als Beobachter müssen die Hintergründe, den Kontext kennen.

Doch schon bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Handyvideos als vermeintliche Beweise zeigen immer nur einen kleinen Ausschnitt der Situation.

So argumentiert die Polizei häufig. Da wird gesagt, man könne eine Situation nicht beurteilen, weil man nicht weiß, was vorher war, bevor eine solche Videoaufnahme einsetzt. Dagegen wehre ich mich. Die Bilder aus der jeweiligen Situation bergen genauso eine Realität in sich, wie die Bilder vor dieser Situation. Wenn jemand am Boden liegt und von einem Beamten zehnmal geschlagen wird, dann sind diese zehn Mal nicht notwendig, um eine Person zu beruhigen, da würde auch zwei Mal genügen, weitere acht Mal ist schon ein Gewaltexzess. Die Polizei hat kein Recht, sich zu rächen. Es ist per Gesetz ausgeschlossen, dass die Polizei in solchen Situationen jemanden bestraft für etwas, was dieser vorher getan hat. Gewalt der Polizei soll nur zur Abwehr von noch mehr Gewalt dienen.

„Es gibt einen Definitionsspielraum“

Was bedeutet das für die juristische Aufarbeitung von derartigen Vorfällen?

In einigen Bereichen ist das, was wir sehen, etwas anderes als das, was ein Staatsanwalt später als Straftat annimmt. Da gibt es einen Definitionsspielraum. Deshalb können wir nicht von vornherein sagen, ob etwas strafbar ist. Beim G20-Gipfel in Hamburg ist es vielfach vorgekommen, dass bei Ermittlungen eine strafbare Handlung wie eine Körperverletzung im Amt festgestellt wurde, die Staatsanwaltschaft dem später aber nicht gefolgt ist und das Verfahren eingestellt wurde.

Liegt das auch daran, dass Opfer von mutmaßlichen polizeilichen Übergriffen häufig keine Anzeige erstatten?

Das kennen wir gerade von Aktivisten, die keinen hervorragenden Leumund haben oder denen keine erdrückenden Beweise vorliegen. Nach unserer Erfahrung erstattet die Polizei in solchen Fällen regelmäßig Gegenanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Dadurch könnte ein Geschädigter zuerst als Beschuldigter vor Gericht stehen und erst später als Geschädigter, weshalb deren Anwälte dann von einer Anzeige abraten.

„Eine Art Wagenburgmentalität“

Gab es in den vergangenen Jahren mehr Übergriffe bei größeren Versammlungslagen?

Objektiv haben sowohl Straftaten hinsichtlich der Gewalt gegen Polizeibeamte als auch Gewalt durch die Polizei nicht zugenommen. Aber die Anzeigenbereitschaft ist höher, weil auch mehr gefilmt wird. Die Polizei ist inzwischen mit Bodycams ausgerüstet und hat Beweissicherungseinheiten, die filmen. Auf der anderen Seite sind viele Demobeobachter und Teilnehmer mit ihren Smartphones unterwegs. Das Hellfeld wird dadurch größer.

Bei einem Teil der Öffentlichkeit gelten Polizisten als notorische Schläger. Ist dieses Narrativ aus Ihrer Sicht zutreffend?

Es gibt keinerlei empirische Kenntnisse darüber, dass gewalttätige Leute besonders gern zur Polizei kommen. Wer in dieser Hinsicht in der Ausbildung auffällt, fliegt sofort wieder raus. Die Ursachen liegen eher in situativer Überforderung, dass man in eine Gewaltdynamik gerät, sich nicht mehr beherrschen kann. Es gibt auch gruppendynamische Faktoren, eine Art Wagenburgmentalität. Es ist weder der einzelne pathologische Schläger noch ist die Polizei strukturell eine Schlägertruppe. Allerdings gibt es Situationen, in denen Polizisten das vergessen, was sie gelernt haben. Bei Eliteeinheiten wie Spezialeinsatzkommandos passieren solche Übergriffe relativ selten, weil sie jeden Tag bis zum Abwinken üben – den Gewalteinsatz, aber eben auch, damit aufzuhören.

„Polizisten bringen Opfer, sind aber keine“

Hat diese Überforderung auch etwas mit der Rolle der Polizei in der heutigen Zeit zu tun? Beamte empfinden sich als eine Art Prellbock der Gesellschaft.

Das halte ich größtenteils für eine Selbstaffirmation. Polizisten bringen Opfer, sie sind aber keine. Es ist vielmehr die schwierige Gemengelage aus unterschiedlichsten politischen Richtungen, die es der Polizei bei Demonstrationen schwer machen, sich eindeutig zu positionieren. Die Polizei muss das Demonstrationsrecht schützen, nicht aber die politische Ideologie der jeweiligen Demonstranten. Das ist der Öffentlichkeit, aber auch den Polizisten teilweise schwer zu vermitteln.

Zur Person: Professor Rafael Behr (64) hat seit Oktober 2008 den Lehrstuhl für Polizeiwissenschaften mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg inne. Er ist Leiter der Forschungsstelle Kultur und Sicherheit. Von 1975 bis 1990 war er selbst Polizeibeamter bei der hessischen Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

