Leipzig

Seit dem 4. September wird die zwölfjährige Selina Pfau aus Leipzig vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ sie am Morgen die elterliche Wohnung in Lößnig, um zur Schule zu gehen. Nach Unterrichtsschluss kam das Mädchen jedoch nicht nach Hause.

Bisher gibt es keine konkreten Hinweise darauf, wo sich die Schülerin aufhalten könnte. Sie war allerdings am 20. August schon einmal kurzzeitig verschwunden. Damals wurde sie am Leipziger Hauptbahnhof aufgefunden und zu ihren Eltern gebracht. Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass sich Selina mit Bekannten am Bahnhof oder in der Leipziger Innenstadt aufhält. Ihr scheinbares Alter wird mit 14 Jahren angegeben, sie hat braunes welliges Haar, eine Stupsnase und ist 1,53 Meter groß.

Die Polizei sucht Zeugen

Zuletzt trug sie weiße Schuhe der Marke Fila, eine schwarze Jogginghose, ein hellgraues T-Shirt und eine dunkle Jacke. Die Schülerin trägt eine schwarze Handtasche bei sich, in der sich ihre Schulsachen befinden. Wer Selina gesehen hat, wird von der Polizei gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 666 zu melden.

Von lvz/ hgw