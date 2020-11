Zwölfjährige bei Brand in Leipzig gestorben: Obduktion angeordnet

Leipzig

Warum musste ein zwölfjähriges Mädchen beim Brand einer Dachgeschosswohnung im Waldstraßenviertel sterben? Nach dem tragischen Vorfall am Mittwochnachmittag arbeiten die Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung dieser und anderer offener Fragen. „Die Staatsanwaltschaft Leipzig führt ein Todesermittlungsverfahren, im Rahmen dessen die Todesursache der verstorbenen Zwölfjährigen und die Umstände ihres Todes ermittelt werden“, teilte Staatsanwältin Jana Friedrich auf LVZ-Anfrage mit. Im Zuge dieser Ermittlungen sei am Donnerstag die Obduktion der Verstorbenen angeordnet worden. Ergebnisse hierzu liegen bisher nicht vor.

Verletzte nicht in Lebensgefahr

Wie berichtet, war der Brand kurz nach 16 Uhr in einer Maisonettewohnung des dreigeschossigen Wohnhauses in der Färberstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte mit zwei Löschzügen zu tun, um das Feuer bis zum Abend unter Kontrolle zu bringen. Nach Polizeiangaben zerstörten die Flammen das komplette Dachgeschoss.

Einsatzkräfte retteten einen elfjährigen Jungen und ein elfjähriges Mädchen aus der brennenden Wohnung. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ebenso wie eine 27-jährige Frau – in einer ersten Presseinformation der Polizei war fälschlicherweise von einem 17-jährigen Bewohner die Rede – und ein 31-jähriger Mann, die sich in der benachbarten Wohnung aufgehalten hatten. Von den Verletzten ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft keiner in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Kinder allein in Wohnung

Die Zwölfjährige wurde während der Löscharbeiten leblos im Gebäude aufgefunden, so die Polizei. Doch weshalb konnte sie nicht wie die anderen Kinder gerettet werden? Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist davon auszugehen, dass sich die beiden Mädchen und der Junge mit hoher Wahrscheinlichkeit allein in der Wohnung ohne Erziehungsberechtigte aufhielten, als das Feuer ausbrach. Es könne bisher aber nicht gesagt werden, ob die Zwölfjährige bereits tot war, als die anderen beiden Kinder aus dem Haus geholt wurden, hieß es auf LVZ-Anfrage am Donnerstag.

Nicht ausgeschlossen sei, dass womöglich zunächst nicht bekannt war, dass noch ein weiteres Kind in dem Haus ist. Ob die Schülerin dort wohnte oder zu Besuch war, konnte am Morgen ebenfalls noch nicht mitgeteilt werden. Wollte sich das Kind womöglich auf eigene Faust retten und war aus diesem Grund nicht in der Wohnung, als Rettungskräfte eintrafen? „Angaben zu weiteren Einzelheiten, insbesondere zum genauen Geschehensablauf, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden“, so Friedrich. „Insoweit bedarf es zunächst weiterer Ermittlungen, insbesondere auch der Vernehmung von Zeugen zu ihren Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen.“

Brandursachenermittler vor Ort

Am Donnerstagvormittag begannen Brandursachenermittler der Leipziger Kripo mit ihrer Arbeit in dem Wohnhaus. „Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen und sollen voraussichtlich auch am Freitag fortgesetzt werden“, so Staatsanwältin Friedrich. „Erst nach Abschluss dieser Untersuchungen und anschließender Auswertung der so gesicherten Spuren können verlässliche Angaben zur Brandursache seitens der Ermittlungsbehörden getroffen werden.“ Abhängig davon könne auch über etwaige strafrechtliche Verantwortlichkeiten Dritter befunden werden.

