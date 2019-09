Polizeiticker Leipzig Wurzner Straße in Leipzig - Zwölfjährige flieht vor Feuer und bricht sich das Handgelenk Nächtlicher Einsatz im Leipziger Osten: In einem Treppenhaus brannte ein Kinderwagen, ein Mädchen floh vor den Flammen – und verletzte sich dabei.

Bei einem Feuer in der Wurzner Straße in Leipzig ist am Freitagabend ein Mädchen verletzt worden. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig