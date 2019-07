Leipzig

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Leipzig-Gohlis schwer verletzt worden. Es sei am Donnerstagmittag von einem 50-jährigen Autofahrer angefahren worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war auf der Lindenthaler Straße in Richtung Coppistraße unterwegs, als das Mädchen plötzlich aus einer Gruppe von drei Personen auf die Straße rannte.

Der 50-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind, das auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Es kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von CN