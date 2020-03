Leipzig

Am späten Donnerstagabend hat die Polizei an einer Kreuzung in der Nähe einer Baustelle an der Stockartstraße im Leipziger Stadtteil Connewitz eine Versammlung aufgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatten sich zunächst ungefähr 15 Personen versammelt und mit mehreren Holzbrettern ein kleines Lagerfeuer entfacht.

Die Anwesenden waren teilweise alkoholisiert und kamen der Aufforderung der Einsatzkräfte, das Feuer zu löschen, nicht nach. Kurze Zeit später waren rund 30 Personen anwesend und das Feuer brannte immer noch. Gegen 22.30 Uhr rückte schließlich die Feuerwehr an und löschte das Feuer. Die Polizei sicherte die Arbeiten ab, da sich die Versammelten teilweise aggressiv zeigten.

Kurz nach Mitternacht brannte es erneut. Polizei und Feuerwehr rückten wiederum an – dieses Mal waren keine Personen mehr am Ort. Gegen 0.30 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Aufgrund der Löscharbeiten musste eine Straßenbahn der Linie 11 umgeleitet werden.

Von fbu