Leipzig

Noch immer kein Urteil gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry (46): Wegen weiterer Beweisanträge der Verteidigung ist der Prozess am Montagabend am Landgericht Leipzig unterbrochen worden. Eigentlich wollte die zuständige Strafkammer das Verfahren an diesem Tag beenden. Nun soll voraussichtlich Mitte Oktober über die Anklagevorwürfe gegen die prominente Politikerin entschieden werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte Petry Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug im Zusammenhang mit ihrer früheren Firma in Leipzig-Plagwitz vorgeworfen. Ein neuartiger Kunststoff, den die promovierte Chemikerin dort produzierte, soll Baumaschinen, Rollstühle und Kinderwagen vor Reifenpannen schützen. Allerdings geriet das Unternehmen 2014 in Schwierigkeiten. In jenem Jahr soll Petry eine Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch genommen haben, insgesamt 6000 Euro.

Berater erstattet Anzeige

Das Geld war gedacht für eine sogenannte Turn-Around-Beratung. Coaches sollten demnach in der Krise helfen und das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig machen. Die Angeklagte habe jedoch die externe Beratung ausschließlich der Vorbereitung und Begleitung ihrer persönlichen Insolvenz genutzt, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. Hauptbelastungszeuge im Verfahren war Unternehmensberater Ulrich A. (45), der auch Anzeige erstattet hatte. Petry hatte daraufhin einen Strafbefehl in Höhe von 38.000 Euro erhalten, dagegen aber Einspruch eingelegt – mit Erfolg.

In erster Instanz wurde die sechsfache Mutter im Januar 2020 vom Amtsgericht freigesprochen. Der Grund: Das Gericht hielt den Hauptbelastungszeugen für nicht besonders glaubwürdig, weil er kurz zuvor eine zivilrechtliche Auseinandersetzung mit Petry um die Zahlung von Beratungshonoraren geführt und überwiegend verloren hatte. Dessen belastende Aussagen könnten eine Art Retourkutsche wegen des verlorenen Zivilprozesses sein, hieß es im ersten Prozess. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen eine Geldstrafe von 30.000 Euro gefordert und war gegen das erstinstanzliche Urteil in Berufung gegangen. Seit Mitte August ist nun das Landgericht mit dem Fall befasst.

Ehemann im Zeugenstand

Bei der Prozessfortsetzung am Montag stellte Verteidiger Carsten Brunzel weitere Beweisanträge, in denen es ebenfalls um die Glaubwürdigkeit von Ulrich A. ging. Dieser habe ein „offensichtliches Falschbelastungsmotiv“, erklärte der Anwalt. Abgesehen von dessen Aussage gebe es keinerlei Beweise gegen seine Mandantin. Unter anderem soll auch der Ehemann von Frauke Petry, Marcus Pretzell, im Zeugenstand vernommen werden.

Dies brachte den Zeitplan der 12. Strafkammer ins Wanken. Kurz nach 18 Uhr regte die Vorsitzende Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt am Montag daher weitere Verhandlungstermine an. Plädoyers und Urteil werden nun für den 12. Oktober erwartet.

Von Frank Döring