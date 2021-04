Leipzig

Beim spektakulären Einbruch in das Juweliergeschäft in der Petersstraße gibt es jetzt eine heiße Spur: Die polnische Polizei hat auf ihrer Internetplattform ein Video veröffentlicht, das Diebesgut aus dem Geschäft zeigen könnte. In dem Zusammenhang wurden von der polnischen Polizei auch mehrere Personen festgenommen, deren Tatbeteiligung noch nicht abschließend geklärt werden konnte.

Wo haben die Täter übernachtet?

Die Polizei bittet deshalb erneut die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Es werden Zeugen gesucht, die drei bis fünf Männer (vermutlich polnisch sprechend) im Zeitraum vom 18. April 2021, gegen 12 Uhr, bis zum 22. April, gegen 11 Uhr, beobachtet haben, die mit den drei im Tatzusammenhang festgestellten Fahrzeugen unterwegs waren. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen dunklen Skoda Octavia, einen weißen Mazda CX5 und einen schwarzen Mazda CX5. Die Beamten interessiert insbesondere, wo die Tatverdächtigen untergebracht waren. Auch Hinweise darüber, wo sich diese derzeit aufhalten, werden benötigt.

Videos zeigen Diebesgut und Raubzug

Zeugen können sich an die Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 wenden (Telefon: 0341)966 4 6666. Das Video der polnische Behörde ist online veröffentlicht worden.

Die Polizei hatte das Video vom Einbruch beim Juwelier in der Petersstraße ebenfalls im Internet veröffentlicht.

Von Andreas Tappert