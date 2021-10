Leipzig

Bei den Durchsuchungen am Dienstag im Leipziger Stadtteil Connewitz wegen Drogendelikten ist ein Beschuldigter festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen (LKA) auf Anfrage. Der Mann sollte demnach noch am Mittwochabend dem Haftrichter vorgeführt worden. Weitere Details dazu und zu den Ergebnissen der Durchsuchungen will das LKA am Donnerstag mitteilen.

Am Dienstagnachmittag hatten Beamte des LKA im Leipziger Süden an zwei Stellen Häuser durchsucht und dabei Beschlüsse des Amtsgerichts Leipzig umgesetzt. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung wurde nicht nur die Wohnung des Festgenommen kontrolliert, sondern auch die eines Mitarbeiters der Stadt Leipzig.

Beamte des Landeskriminalamtes waren rund acht Stunden lang in der Wohnung des Verwaltungsmitarbeiters zugange. Während der Durchsuchung hatten sich an der Bornaischen Straße mehrere Schaulustige und Unterstützer aus der linken Szene Leipzigs versammelt. Aus einem offenen Fenster kam polizeikritische Musik.

Wohnung erst im April durchsucht

Der Mitarbeiter der Stadt stand schon häufiger im Fokus von Ermittlungen des LKA. Dabei ging es um angebliche linksextreme Straftaten im Umfeld der Leipziger Fußballszene. Die meisten der Ermittlungen sind jedoch eingestellt worden. Ein Verfahren in dem Zusammenhang läuft noch – dafür war die Wohnung des Mannes bereits Ende April durchsucht worden.

Bei den neuerlichen Ermittlungen wegen Rauschgiftdelikten geht es nun zwar nicht um politisch motivierte Kriminalität. Einem Sprecher des LKA zufolge aber ist es dennoch die „Soko Linx“ beim LKA, die die Fälle bearbeitet. Grund dafür sei, dass die mutmaßlichen Drogendelikte von Personen begangen worden sein könnten, die auch schon bei Ermittlungen zu linksradikalen Taten eine Rolle gespielt haben.

Linke Aktivisten kritisieren Ermittlungen

Unterstützer des Mitarbeiters der Stadt aus der linken Szene sprechen davon, dass die Polizei in seinem Fall vorsätzlich gegen einen Unschuldigen vorgehe. Der Mann selbst hält die jüngste Durchsuchung bei sich für eine „Retourkutsche“. Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen einen Leipziger Beamten der „Soko Linx“ beim LKA wegen Geheimnisverrats ermittelt. Der Polizist steht in Verdacht, Dokumente aus dem Handy des Stadt-Mitarbeiters weitergegeben zu haben, das bei der Durchsuchung Ende April beschlagnahmt worden war. Die Dokumente waren unter anderem auf dem rechtsextremen Magazin „Compact“ veröffentlicht worden.

Von Denise Peikert