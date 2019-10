Leipzig

Ein von unbekannten Tätern versprühtes Reizgas war der Auslöser für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochabend im Leipziger Stadtteil Paunsdorf. Bewohner bemerkten gegen 20 Uhr den unangenehmen Geruch in einem Treppenhaus in der Kreuzdornstraße. „Den Mietern wurde geraten in ihren Wohnungen zu bleiben, eine Evakuierung war nicht notwendig“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt.

Zur Galerie Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren am 16. Oktober im Leipziger Stadtteil Paunsdorf im Einsatz. Der Messdienst konnte vor Ort keine Gefahrenstoffe feststellen.

Da die Herkunft der Substanz nicht feststand, rückten der Gefahrstoffzug sowie der Messdienst der Feuerwehr an und untersuchten das Gebäude. Vor Ort konnten keine Gefahrenstoffe nachgewiesen werden. Insgesamt waren 17 Fahrzeuge der Brandschützer im Einsatz, darunter mehrere Rettungs- und Notarztwagen.

Laut Voigt klagten allerdings zwei 17 und 26 Jahre alte Männer über Atemwegsreizungen und wurden deshalb vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Von mro