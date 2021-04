Leipzig

Bei einem Unfall im Leipziger Westen sind am Sonntagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr eine 31-jährige Frau gegen kurz nach 15 Uhr mit ihrem VW an der Kreuzung Merseburger Straße/Miltitzer Straße in Rückmarsdorf über eine rote Ampel. Der VW kollidierte daraufhin mit dem Seat einer 32-jährigen Frau, die bei grün auf die Kreuzung gefahren war, und schob den Wagen gegen zwei Laternenmasten.

Unfall in Leipzig-Rückmarsdorf: Unfallwagen gegen Ampelmast geschoben

Auch ein nachfolgender VW Passat kollidierte mit dem Wagen der 31-Jährigen und schob diesen wiederum gegen einen Ampelmast. Der 45 Jahre alte Fahrer des Passats sowie die beiden Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die B 181 Merseburger Straße musste wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt werden, die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Von LVZ