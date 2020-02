„Schlimme Taten“: Fast sechs Jahre Haft für Kinderbetreuer

Leipzig

Er fesselte den Jungen an die Heizung, verband seine Augen, missbrauchte ihn. „Es sind schlimme Taten“, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Göbel am Dienstag bei der Urteilsverkündung. Die 3. Strafkammer des Leipziger Landgerichtes verhängte fünf Jahre und neun Monate Haft für einen Kinderbetreuer. Der Angeklagte Frank H. (44) nahm das Urteil sofort an. Er werde auf Rechtsmittel verzichten, erklärte der verheiratete Mann und Vater von zwei Teenagersöhnen. Staatsanwalt Martin Oette wollte mit acht Jahren Freiheitsentzug eine weitaus höhere Sanktion. Ob er Revision einlegt, ließ er am Dienstag noch offen.

Das Gericht sprach Frank H. wegen 17 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs und drei Fällen des sexuellen Missbrauchs – teils in Tateinheit mit Körperverletzung – schuldig. Zudem wurde ihm das Herstellen und der Besitz von Kinderpornos angelastet.

„Behinderung des Kindes ausgenutzt“

Dem Urteil zufolge verging sich der Angeklagte zwischen Juni 2017 und Juli 2019 an dem Sohn seiner Nachbarn aus einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Norden. „Er nutzte die Behinderung des kleines Kindes aus“, so Richter Göbel weiter. Wie berichtet, spielte der Angeklagte mit dem Förderschüler, zu den Tatzeiten neun bis elf Jahre alt, Doktor- und andere Spiele, um sich an dem Jungen auf alle erdenklichen Arten zu vergehen. Frank H., der bei einem Leipziger Verein als Fachanleiter und Ausbilder Kinder und Jugendliche betreute, legte ein lückenloses Geständnis ab. Er habe seiner „abnormen Neigung nachgegeben“. Videos von dem drastischen Missbrauch habe er gedreht, um seine Fantasie ausleben zu können. „Das wurde fast drehbuchartig inszeniert“, so der Richter.

Geständnis erspart Opfer die Aussage

Durch das Geständnis hatte der Angeklagte, der nicht vorbestraft ist, dem Jungen die Aussage vor Gericht erspart. Aufgrund der fotografischen Beweise hätte der 44-Jährige auch ohne seine Erklärungen überführt werden können, hatte der Staatsanwalt gemeint. Frank H. war aufgeflogen, als er nackte Kinder ablichtete.

Von Sabine Kreuz