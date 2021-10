Leipzig

In Leipzig ist ein Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 30-Jährige wurde am Montagabend in der Nähe der Deutschen Nationalbibliothek von einem entgegenkommenden Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte.

Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Dienstagmorgen war der Mann kurz vor der Kreuzung der Philipp-Rosenthal-Straße und der Semmelweisstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn gewechselt, worauf der 75-Jährige am Steuer des Peugeot zu spät reagiert habe. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro, die Polizei ermittelt.

Von RND/dpa