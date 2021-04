Schwerverletzter bei Frontalzusammenstoß im Westen Leipzigs

Leipzig

Bei einem Unfall im Westen Leipzigs ist am Mittwochmorgen ein Mann schwer, ein anderer leicht verletzt worden. Das bestätigte am Nachmittag ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-Jähriger gegen 7.30 Uhr auf der Lausener Straße in nördlicher Richtung. Beim Versuch, einen Lastwagen zu überholen. kollidierte er auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem anderen Pkw. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die hinzugerufen Einsatzkräfte konnten den Schwerverletzten befreien und in ein Krankenhaus bringen.

Lausener Straße bis 11 Uhr gesperrt

Der 55-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Wegen der Rettungsarbeiten blieb die Lausener Straße bis kurz nach 11 Uhr voll gesperrt.

Von anzi