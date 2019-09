Dahlen

Die Polizei sucht weiter nach der am 31. August in Dahlen verschwundenen 13 Jahre alten Rondk Kaniwar. Der Fall werde sehr ernst genommen, teilte die Polizeiinspektion Leipzig mit. Eine eigene Ermittlungsgruppe sei eingerichtet worden. Eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen aber in verschiedene Richtungen. Bei Kindern, die ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und deren Aufenthaltsort unbekannt ist, werde von der Polizei grundsätzlich eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen.

In diesem Wohnheim ist die 13-Jährige untergebracht. Quelle: Frank Schmidt

Man nutze für die Suche nach dem Mädchen alle zur Verfügung stehenden Mittel, versicherte Katharina Geyer von der Polizeidirektion Leipzig. So werde es auch eine großangelegte Suchaktion geben. Außerdem würden die Ergebnisse der bisherigen Veröffentlichungen bearbeitet. „Wir haben eine Reihe von Hinweisen erhalten, denen wir natürlich nachgehen“, so Geyer.

Rondk wollte eine Freundin aufsuchen

Die aus dem Irak stammende Rondk Kaniwar lebt in einem Wohnheim in Dahlen und geht in Wurzen zur Schule. Am 31. August hatte sie das Wohnheim verlassen, um eine Freundin in Wurzen aufzusuchen. Dort kam sie allerdings nicht an. Von ihren Erziehern und Lehrern wurde sie als sehr ruhiges, zurückhaltendes und zuverlässiges Mädchen beschrieben. Da sie gern zur Schule geht, spricht sie mittlerweile auch ein gutes Deutsch.

Rondk Kaniwar wird wie folgt beschrieben: scheinbares Alter 13 Jahre, etwa 1,45 Meter groß, zierlich-schlanke Gestalt, langes, dunkelbraunes Haar, braune Augen. Sie hat einen Gehfehler und humpelt deutlich. Zuletzt trug sie eine Jeanshose, eine Jeansjacke und weiße Turnschuhe (Marke Nike). Sie führt einen Turnbeutel mit sich, in dem sich eventuell eine Geldbörse und ein geringer Bargeldbetrag befinden. Das Mädchen führt keinen Ausweis und auch keine anderen Dokumente bei sich.

Wer hat etwas gesehen

Die Polizei sucht nun insbesondere Zeugen, die die Vermisste seit dem 31. August gesehen haben und die Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können sowie zu Personen, in deren Begleitung sich die Vermisste befunden haben könnte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666) zu melden.

