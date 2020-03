Leipzig

Ein Fahrgast hat am Mittwoch in Leipzig-Plagwitz einen Taxifahrer bestohlen. Der Unbekannte ließ sich gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit einem anderen Mann vom Lindenauer Markt zu einem Ziel in der Limburgerstraße fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dort habe der Mann, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, nach der geöffneten Geldbörse des Fahrers gegriffen. Dabei zerriss sie – diverses Kleingeld fiel zu Boden.

Der Täter ließ nicht locker und floh mit der Brieftasche und seiner Begleitung. Sie erbeuteten den Angaben nach Bargeld in unterem dreistelligen Bereich.

Von LVZ/jhz/RND/sal