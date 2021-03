Leipzig

Die Trümmer sind mittlerweile verschwunden. Und auch der Verkehr fließt am Mittwochmorgen wieder. Einen Tag nach dem Verkehrsunfall mit drei Toten an der Kreuzung Prager Straße/Franzosenallee erinnern nur noch Kerzen und Blumen an das schreckliche Unglück, das sich am Dienstagmorgen kurz nach zehn Uhr ereignete.

Der Fahrer hat sich bereits am Dienstag geäußert

Wie es dazu kommen konnte, dass der 50-jährige Fahrer eines Smart Roadster ungebremst in eine Gruppe Senioren raste, ist noch nicht abschließend geklärt. Der aktuelle Ermittlungsstand der Leipziger Polizei weist darauf hin, dass der Mann eine rote Ampel übersehen hat und schließlich vier Menschen überfuhr, die gerade dabei waren, die Straße zu überqueren. Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe bestätigte am Mittwoch der LVZ, dass der Fahrer sich bereits zu dem Unfall geäußert habe. Außerdem gebe es verschiedene Zeugenaussagen, die sich in Teilen unterscheiden. Diese Hinweise prüfe man nun genauer, so Hoppe weiter.

Ein Notarzt war sofort an Ort und Stelle

Wie tragisch die Geschehnisse vom Dienstag sind, verdeutlicht Feuerwehrsprecher Torsten Kolbe. Denn keine 300 Meter Luftlinie entfernt – im Seniorenheim „Am Sonnenpark“ – war an diesem Morgen ein leitender Notarzt mit mehreren Kollegen auf einer Weiterbildung. Die Mediziner eilten sofort zum Unfallort und leisteten Erste Hilfe. Ein erster Rettungswagen traf, so Kolbe, bereits nach anderthalb Minuten am Ort des Geschehens ein. In vielen Situationen wären solche glücklichen Umstände lebensrettend gewesen. Doch die Wucht des Aufpralls war so stark, dass ein Mann (80) und eine Frau (85) noch an der Unfallstelle starben. Eine 80-jährige Frau erlag im Klinikum St. Georg einige Stunden später ihren Verletzungen. Eine 78-Jährige liegt seit Dienstag auf der Intensivstation.

Zur Galerie Unfall mit zwei Toten in der Prager Straße in Leipzig: Ein Auto erfasste an der Haltestelle Franzosenallee mehrere Fußgänger.

„Selbst für unsere Kollegen von Rettungsdienst und Feuerwehr war das kein normaler Einsatz“, sagt Kolbe – die Bilder vom Unfall seien nur schwer auszuhalten. Deshalb sei am Dienstag auch ein mobiles Kriseninterventionsteam dabei gewesen, um seelsorgerische Hilfe für Helfende und Zeugen zu leisten.

Anwohnerin: „Hier fahren viele mit ordentlich Karacho durch“

Der Schock sitzt bei einigen Anwohnern auch am Mittwoch noch tief. Mittlerweile werden jedoch Stimmen der Anlieger laut, dass die Kreuzung Prager Straße/Franzosenallee schon länger eine Gefahrenstelle sei. Das Ehepaar Frenzel wohnt einige Straßen weiter. „Wir kennen die Kreuzung sehr genau. Es kommt hier relativ häufig vor, dass mal einer über Rot fährt“, sagt Herbert Frenzel (77). Auf dem Straßenabschnitt zwischen Franzosenallee und Chemnitzer Straße komme es auch öfter vor, dass Autofahrende zu schnell unterwegs seien, ergänzt seine Frau Margit (77). Vorgeschrieben ist eigentlich eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50.

Margit (77) und Herbert Frenzel (77) beobachten, dass Autofahrer öfter mal an der Kreuzung eine rote Ampel übersehen. Quelle: Andre Kempner

Brigit Donakosh (61) wird da etwas deutlicher. Sie steht fast jeden Tag an der Straßenbahnhaltestelle und beobachtet den Verkehr. „Hier fahren viele mit ordentlich Karacho durch“, sagt die 61-Jährige. Außerdem sei die Ampelschaltung für ältere Herrschaften viel zu kurz. „Die meisten schaffen nur drei Viertel, ehe die Ampel wieder auf Rot springt.“

Brigit Donakosh (61): „Hier fahren viele mit ordentlich Karacho durch.“ Quelle: Andre Kempner

Stadt: Kreuzung keine Unfallhäufungsstelle

Die Stadt verneint diese Kritik. „Bei der Kreuzung Prager Straße/Franzosenallee handelt es sich nicht um eine Unfallhäufungsstelle“, heißt es von einer Sprecherin auf LVZ-Anfrage. Auch die Grünphase sei aus Sicht der Stadt nicht zu kurz. Sollte der Unfallverursacher tatsächlich über eine rote Ampel gefahren sein, „hätte dies auch ganz offensichtlich nichts mit der Länge des Fußgänger-Grün zu tun.“

Ein Tarnblitzer steht jetzt am Unfallort an der Prager Straße / Franzosenallee in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Am Mittwochmorgen platzierte das Ordnungsamt einen mobilen Blitzer keine 100 Meter vom Unfallort entfernt.

Von Max Hempel