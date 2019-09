Leipzig

Gefährliches Eingreifen in den Straßenverkehr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang mehrere unbekannte Personen in Leipzig Connewitz gegen 0.30 Uhr Gegenstände auf die Bornaische Straße gelegt und diese angezündet.

Straßenverkehr beeinträchtigt

Dadurch war nicht nur der Verkehr, sondern auch die Straßenbahn beeinträchtig. Viele Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Die Polizei und die Stadtreinigung entfernten die letzten Reste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

