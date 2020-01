Leipzig

Wo ist Domino? Das fragen sich seit Montagmorgen seine 25-jährige Besitzerin und die Polizei Leipzig. Nach Angaben der Behörde ist das Fjordpferd zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen aus seiner Koppel in Leipzig-Lindenthal von unbekannten Tätern gestohlen worden. Das Tier habe auf einer Wiese auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Straße der 53 gestanden. In der Nacht hätten unbekannte Täter die Umzäunung durchtrennt und das Pferd namens Domino mitgenommen.

Hallo, ich brauch eure Hilfe. Mein Fjordpferd Domino wurde gestohlen. In Leipzig Lindenthal. Wenn ihr irgend wo ein... Gepostet von Anett Breiting am Montag, 13. Januar 2020

In einem Post auf Facebook bittet die Besitzerin um Hilfe. Ein Anwohner habe um vier Uhr nachts ein kleines Auto mit grauem Anhänger und weißem Dach beobachtet. „Falls irgendjemand einen Pferdeanhänger auf der Autobahn gesehen hat, bitte Bescheid sagen!“, schreibt sie.

Domino ist 25 Jahre alt, 1,56 Meter groß, hat eine Stehmähne und dickes Winterfell. Außerdem habe das Pferd sehr markante weiße Punkte auf der Nase.

Auch die Polizei Leipzig bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1 oder unter Telefonnummer 0341/ 59 35 0 zu melden.

Von ps