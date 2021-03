Bennewitz

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Bennewitz (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Der 20-Jährige geriet am Dienstagabend auf der Ortsverbindung zwischen Bennewitz und dem Ortsteil Leulitz in eine Wasserrinne am Straßenrand, wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte.

Daraufhin verriss er das Lenkrad. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und schließlich an einem Baum zum Stehen. Mit schweren Verletzungen wurde der Autofahrer ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa