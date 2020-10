Leipzig

Bei einem Unfall in Leipzig-Mölkau ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Mitsubishi auf der Paunsdorfer Straße in Richtung Engelsdorfer Straße und krachte auf der Kreuzung gegen einen Laternenmast, wie die Polizei mitteilte. „Er war wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen“, so Sprecherin Dorothea Benndorf.

Der Mann war nach Angaben eines Reporters vor Ort zunächst bewusstlos und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Zur Schwere der Verletzungen und zum Alter des Fahrers konnte die Polizeisprecherin zunächst noch keine Angaben machen.

Die Kreuzung musste ab 10 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Buslinie 79 der LVB musste vorübergehend umgeleitet werden, es kam deshalb zu Verspätungen. Am Mittag sollte die Kreuzung wieder frei sein, so die Polizeisprecherin.

Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Die Laterne musste aufgrund der Beschädigungen abgebaut werden.

