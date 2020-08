Leipzig

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Leipzig-Stötteritz gegen einen Baum geprallt und hat diesen zum Umkippen gebracht. Nach dem Zusammenstoß gegen 20 Uhr kam das Fahrzeug in der Holzhäuser Straße auf dem Stumpf zum Stehen. Vermutlich war der Wagen in einer leichten Linkskurve ins Rutschen gekommen.

Das Auto stand nach dem Unfall auf dem Baumstumpf. Die Räder der Hinterachsen hatten keinen Bodenkontakt mehr. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Laut Angaben der Polizeileitstelle wurde der Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Keine Angaben konnten dazu gemacht werden, ob der umkippende Baum auf andere Fahrzeuge oder Gebäude fiel. Wie die Feuerwehr erklärte, waren Kräfte vor Ort, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen und den umgestürzten Stamm zu zerlegen.

