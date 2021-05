Leipzig

Am vergangenen Wochenende hatte ein tragischer Vorfall zahlreiche Spekulationen ausgelöst: In der Nacht zum Sonntag verunglückte ein Fahrer tödlich, als er mit seinem Pkw gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Dortmunder Straße stieß. Er war in einer scharfen Rechtskurve geradeaus gefahren. Der Insasse verbrannte bis zur Unkenntlichkeit und wurde in die Rechtsmedizin gebracht.

Inzwischen konnte die Polizei die Identität des Fahrers abschließend klären: Demnach handelt es sich um einen 49 Jahre alten Mann aus Leipzig, wie ein Polizeisprecher am Freitagmittag erklärte. Das deckt sich mit einer Aussage der Polizei vom vergangenen Wochenende. Demnach sei der Wagen auf einen 49-Jährigen zugelassen gewesen.

Genaue Unfallursache weiterhin unklar

Weitere Erkenntnisse gab die Polizei allerdings nicht bekannt. Der Grund: „Zum Unfallhergang wird weiterhin ermittelt“, heißt es aus dem Präsidium. Dass die Untersuchungen weiterhin andauern, liegt in den Umständen der Tat begründet. So musste erst die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt werden. Nach Polizeiangaben erfolgte das über die DNA. Erst anschließend sei ein Vorantreiben der Ermittlungen möglich.

Der Vorfall in Mockau hatte diverse Mutmaßungen ausgelöst, auch weil keine Bremsspuren am Fahrzeug festgestellt werden konnten. Entsprechend stand unter anderem ein möglicher Suizid im Raum. Eine weitere Vermutung entkräftete der Polizeisprecher am Freitag allerdings: „Bisher haben wir keine Erkenntnisse zu einem Fremdverschulden.“

Das Fahrzeug selbst wird derzeit von der Dekra begutachtet. An dem Haus sowie dem Pkw entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 50 000 Euro. Die betroffene Erdgeschosswohnung ist aktuell nicht bewohnt, Anwohner hatten von einem „lauten Knall“ berichtet.

Von flo