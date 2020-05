Leipzig

Nahe des Leipziger Hauptbahnhofes sind bei Bauarbeiten am Dienstag möglicherweise zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Branddirektion der Stadt am Nachmittag mitteilte, liegen die beiden bisher nicht identifizierten Objekte geschützt in etwa vier Metern Tiefe im Boden. Eine akute Gefahr im Umfeld der Baustelle an der Brandenburger Straße bestehe nicht. Sperrungen seien derzeit nicht notwendig, hieß es.

Sollte sich der Verdacht bestätigten, dass es sich um Bomben handelt, müsste der Fundort weiträumig abgesperrt und umliegende Gebäude evakuiert werden. Die Behörden bereiten sich laut Branddirektion auf den Notfall vor. Stadtsprecher Matthias Hasberg bestätigte gegenüber LVZ.de, dass die Untersuchung der entdeckten Objekte allerdings frühestens am Mittwoch stattfinden soll.

Von CN