Verkehrsunfall auf der A 14 mit drei Verletzten

Leipzig

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A 14 in Richtung Magdeburg zu einem Verkehrsunfall. Um 14:45 waren drei Pkw in das Unfallgeschehen in Höhe des Schkeuditzer Kreuzes verwickelt. Nach ersten Informationen der Polizei Leipzig sind dabei drei Personen leicht verletzt worden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Autobahn musste zeitweilig gesperrt werden. Um 15:45 konnte die Vollsperrung bereits wieder aufgehoben werden. Es könne aber weiterhin zu einem Rückstau kommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Angaben zu Unfallursache und -hergang konnte die Polizei noch nicht machen.

Von LVZ