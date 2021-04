Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Westen Leipzigs – Polizei sperrt Straße

Leipzig

Bei einem Unfall im Westen Leipzigs ist am Mittwochmorgen mindestens eine Person verletzt worden. Das bestätigte am Vormittag ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sind gegen 7.30 Uhr bei einem Überholvorgang auf der Lausener Straße zwei Autos frontal kollidiert. Dabei wurde ein Beteiligter in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die hinzugerufen Einsatzkräfte konnten den Verletzten befreien und in ein Krankenhaus bringen.

Darüber, wie genau es zu dem Zusammenstoß im Leipziger Stadtteil Grünau kam, wie schwer die Verletzungen der Beteiligten sind und welcher Sachschaden entstand, konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Wegen der Rettungsarbeiten blieb die Lausener Straße bis kurz nach 11 Uhr voll gesperrt.

Von anzi