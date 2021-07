Leipzig

Wie berichtet, hatten rund 50 Aktivisten der Initiative „Cancel LEJ“ in der Nacht zum Sonnabend die Zufahrt zum DHL-Logistikzentrum blockiert, um gegen die Ausbaupläne am Flughafen zu demonstrieren. In den empfindlichen Lieferketten machten sich die Störungen sofort bemerkbar; Lastwagen stauten sich, Frachtflieger konnten nicht pünktlich starten. Dabei entstand ein millionenschwerer Schaden; das Unternehmen hat Anzeige erstattet.

„Zeitkritische Fracht“ betroffen

DHL sprach am Montag von „Verzögerungen im Betriebsablauf mit lokal überschaubaren Auswirkungen“. Der entstandene Schaden und mögliche Effekte auf das weltweite Netzwerk ließen sich derzeit noch nicht exakt benennen. Am DHL-Express-Drehkreuz Leipzig werde größtenteils „zeitkritische Fracht“ umgeschlagen, sagte Unternehmenssprecher Mattias Persson. Zum Beispiel wichtige Ersatzteile für die Industrie sowie gekühlte oder gefrorene Waren sowie lebenswichtige medizinische Güter. Generell würden dazu keine Details bekannt gegeben. Am Wochenende hieß es, auch Impfstofflieferungen seien betroffen. Das wollte Persson am Montag weder bestätigen noch ausschließen. Zum Polizeieinsatz vor Ort und zum laufenden Verfahren wolle man sich nicht äußern.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorwürfe: Nötigung und Verstoß gegen Versammlungsgesetz

Aber warum hat die Polizei die Blockade nicht aufgelöst? Man handele grundsätzlich „versammlungsfreundlich“ und nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, erklärte Sprecher Olaf Hoppe. Bei einer Auflösung hätte die Polizei „unmittelbaren Zwang“ anwenden müssen. Das ändere nichts daran, dass es sich bis zum Zeitpunkt der Versammlungsanzeige durch den Linken-Landtagsabgeordneten Marco Böhmer um eine Blockade-Aktion gehandelt habe, so Hoppe. Damit steht der Vorwurf der Nötigung im Raum – und auch ein Verstoß gegen das sächsische Versammlungsgesetz, da es sich offenbar nicht um eine spontane Aktion gehandelt hat.

„Erschwerte Identitätsfeststellung“

Die Polizei befindet sich, wie so oft, auch in dieser Gemengelage wieder zwischen den Fronten. Denn einerseits wird gefragt, weshalb nicht konsequenter gegen die Blockierer vorgegangen wurde. Andererseits kommt von Aktivisten und Umweltgruppen der Vorwurf der „Schikane“, weil Protestierende teils mehr als 30 Stunden bis Sonntag in Gewahrsam gekommen waren. Polizeisprecher Hoppe sprach von einer „erschwerten Identitätsfeststellung“ – zum Beispiel durch „Gesichtsbemalungen und andere Veränderungen“. Vor allem aber gaben 52 von 54 Aktivisten ihre Personalien nicht preis. Deshalb kam es zu vorläufigen Festnahmen – und auch danach verlief die Identitätsfeststellung schleppend, so Hoppe. Ohne irgendwelche Angaben sei es sehr komplex, Angaben zur Person zu ermitteln. Hätten die Demonstrierenden noch vor Ort ihre Personalien angegeben, hätten sie auch gleich wieder gehen können, betonte der Behördensprecher. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr hätten sich noch 29 Personen – meist junge Erwachsene sowie ein Minderjähriger – in Gewahrsam befunden, sagt Hoppe. Diese seien aber im Laufe des Sonntags alle entlassen worden. Es seien nun alle Identitäten festgestellt.

Gewahrsam ohne Essen und Trinken? – Schwere Vorwürfe gegen Polizei Die Gruppe „Cancel LEJ“ erhebt schwere Vorwürfe mit Blick auf die Behandlung von Protestierenden in Polizeigewahrsam. Einige von ihnen hätten berichtet, ihnen seien „zu lange der Toilettengang, Essen und Trinken, wichtige Medikamente sowie das Recht auf einen Anruf verwehrt“ worden. „Wir nehmen solche Vorwürfe immer ernst“, sagt dazu Polizeisprecher Olaf Hoppe. Die Versorgung der Betroffenen sei jedoch gewährleistet gewesen. „Es können aber nicht 50 Leute parallel auf die Toilette gehen“, so der Polizeisprecher. Auch könnten nicht so viele Leute auf einmal alle gleichzeitig telefonieren. Die Versorgung mit Essen und Trinken sei bei einem solchen seltenen Massen-Gewahrsam ebenfalls nicht komplett von jetzt auf gleich möglich; Verzögerungen zu Beginn seien möglich. Für die Zukunft wolle man aber daran arbeiten, besser auf eine Situation mit vielen Leuten vorbereitet zu sein, die gleichzeitig in Gewahrsam genommen werden.

Erfahrungen des Wochenendes fließen in Planungen ein

Die Erfahrungen des Wochenendes würden auch in die Einsatzplanung für das nächste Klimacamp einfließen, das vom 27. August bis 7. September in der Nähe des Flughafens stattfinden soll; der genaue Ort wurde noch nicht mitgeteilt. Fest steht aber der Schwerpunkt des Camps, das sich in den vergangenen Jahren gegen die Abbaggerung des Ortes Pödelwitz im Süden Leipzigs gestellt hatte: „Wir möchten unser Augenmerk dieses Jahr auf einen weiteren großen Klimasünder im Leipziger Umland richten: den Flughafen Leipzig/Halle“, schreiben die Organisatoren auf ihrer Website. Erneute Blockadeversuche rund um den Flughafen sind da wohl nicht unwahrscheinlich.

Von Björn Meine