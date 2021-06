Leipzig

Am letzten Mittwoch hatte ein Musiker seinen Geigenkasten in der Regionalbahn von Dessau nach Leipzig in der Gepäckablage vergessen. In dem Kasten befand sich eine Violine im Wert von circa 17.500 Euro, die bei der Ankunft des Zuges um 13.11 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof gestohlen wurde. Der 40-jährige Schwede, bei dem es sich nach Angaben der Bundespolizei um einen bekannten Musiker handelt, erstattete Strafanzeige.

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig hat ein Strafverfahren wegen Unterschlagens einer Fundsache und strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet. Mit Hilfe der Bilder von Überwachungskameras konnte der Dieb des teuren Musikinstruments inzwischen ermittelt werden.

Ermittlungen zum Verbleib der Violine laufen auf Hochtouren

Der 58-jährige Leipziger konnte am Leipziger Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Die Beamten durchsuchten seine Wohnung, konnten die wertvolle Violine aber nicht finden. Wie die Bundespolizei mitteilte, räumte der Leipziger die Tat zwar ein, gab aber auch an, das Instrument unmittelbar nach dem Fund weiterverkauft zu haben. Die Ermittlungen der Bundespolizei zum Verbleib der Violine laufen auf Hochtouren.

In diesem Zusammenhang nimmt die Bundespolizei eventuelle Hinweise zum Verkauf eines solch hochwertigen Musikinstruments jederzeit unter 0341-99799 0 entgegen.

Von LVZ