Zwei Verletzte nach Unfall in Leipziger Innenstadt

Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Tröndlinring hat es am Dienstagabend zwei Verletzte gegeben. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch erklärte, verletzte sich eine 62-jährige Frau schwer, als sie in Richtung Hauptbahnhof den Fahrstreifen wechselte und mit dem Auto eines 34-jährigen Fahrers zusammenstieß. In der weiteren Folge fuhr die 62-Jährige mit dem Fahrzeug gegen ein Wartehäuschen der Haltestelle Goerdelerring und kam zum Stillstand. Die Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen sowie am Wartehäuschen entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.

Von LVZ