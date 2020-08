Leipzig

Temperaturen weit über 30 Grad und Sonne satt den ganzen Tag: Diese Sommerhitze ist gekommen, um zu bleiben. Für die nächsten sieben bis neun Tage kommen laut den Wettermodellen alle Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten: Bei Temperaturen wie auf Mallorca kann der Urlaub gleich am Baggersee vor der Tür beginnen.

An diesem Wochenende stehen uns die bisher heißesten Tage bevor. Im Raum Leipzig soll es am Sonnabend bis zu 35 Grad warm werden. Doch wie wollen Menschen aus Leipzig und der Region dieses Mega-Wochenende verbringen? Hier die Antworten unserer LVZ.de-Umfrage:

“So früh wie möglich an den See“

Kim-Lisa Halwas Quelle: Andre Kempner

Kim-Lisa Halwas (27) aus Leipzig: „Am Wochenende haben wir den obligatorischen Ausflug an den See geplant, so früh wie möglich. Es soll ja richtig warm werden. Dann geht es mit Freunden ins Viet Village und anschließend auf die KarLi, etwas trinken.“

„Zum Glück steht bei uns ein Garten-Pool“

Maritta Winkler mit den Enkelinnen Sophia und Marie (v.l.) und Ehemann Martin. Quelle: Lisa Schliep

Maritta Winkler mit ihren Enkelinnen Sophia Janssen und Marie Winkler sowie ihrem Mann Martin Winkler, aus Kossa: „Wir lassen es am Wochenende ruhig angehen. Am Samstag feiert eines unser Enkelkinder ihren Geburtstag. Ansonsten machen wir es uns bei der Wärme im Garten gemütlich. Zum Glück steht seit letztem Jahr ein kleiner Pool auf dem Grundstück. Den werden wir sicher in Beschlag nehmen. Das ist das schöne, wenn man ein größeres Grundstück hat.“

“Mein Hund und ich brauchen Abkühlung“

Alexander Nitsche Quelle: Christian Kunze

Alexander Nitsche (70) aus Oschatz, Rentner: „Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und verbringe oft Zeit an der frischen Luft. Meist habe ich meinen Hund dabei. So auch an diesem sonnigen Wochenende. Dann machen wir beide uns auf den Weg nach Schmannewitz und Ochsensaal. Dort finden sich mit dem Dammühlenteich und der Tongrube die einzigen beiden Gewässer in der näheren Umgebung, in denen sich sowohl das Herrchen als auch der Hund eine Abkühlung verschaffen können. Und das ist bei diesen Wetter einfach nötig.“

„Die Kids wollen zur Eisdiele “

Henry Büchler Quelle: Thomas Kube

Henry Büchler (47), Webdesigner aus Grimma: „Als Vater von drei noch schulpflichtigen Kindern liegt es nah, dass wir baden fahren. Erfreulicherweise hat Grimma in seinem Ortsteil Kleinbothen ein modernes, ruhig gelegenes Freibad. Außerdem ist es mit dem Fahrrad von Grimma aus gut zu erreichen. Und auf dem Rückweg wollen die Kids dann immer noch zur Eisdiele...“

„Erst Geburtstagsfeier, dann geht’s nach Kroatien “

Christian Kretzschmar Quelle: Eckehard Schulreich

Christian Kretzschmar (35) aus dem Geithainer Ortsteil Wenigossa: „Wir fahren am Sonntag nach Rijeka in Kroatien. Zuvor aber wird gefeiert: den Geburtstag von unserem Sohn Björn.“ (Übrigens: In Riejka wird es mit 33 Grad am Sonntag genauso warm wie in der Region Leipzig sein...)

„Freue mich auf ein kühles Getränk mit Freunden“

Simone Meyer Quelle: Jana Brechlin

Simone Meyer (42) aus Dahlen: „Das ist das erste Wochenende unseres Urlaubes und wir werden den Sommer in vollen Zügen genießen: baden gehen, lange draußen sitzen und Familie und Freunde auf ein kühles Getränk treffen. Anschließend fahren wir eine Woche nach Sonneberg in Thüringen und danach noch ein paar Tage nach Himmelpfort. Da wir frei haben, können wir die heißen Tage gestalten, wie wir wollen und darauf freue ich mich.“

“Muss am Samstagvormittag arbeiten“

Steven Friedrich mit Sohn Linus Quelle: Cristine Jacob

Steven Friedrich (35), Wannewitz (Kreis Nordsachsen), Baggerfahrer und Sohn Linus (6): „Am Samstagvormittag steht erstmal noch die Arbeit an, bei der ich zum Glück in einer klimatisierten Kabine sitzen kann. Danach werden wir uns am besten ein schönes schattiges Plätzchen suchen und uns dort vor zu großer Hitze verkriechen. So lässt es sich gut aushalten. Mein Sohn wird wahrscheinlich baden gehen.“

“Ich genieße die Idylle am Teich“

Mario Heine Quelle: Andy Drabek

Mario Heine (42) aus Ziegelheim: „Ich leite eine Baufirma und bin deshalb beruflich immer viel unterwegs. Deswegen freue ich mich auf zwei ruhige Tage auf dem Land. Wir haben es hier sehr idyllisch mit unserem Teich. Ich werde das Wochenende mit meiner Familie am Pool und auf der Terrasse verbringen.“

“Erst im Laden, später am Grill“

Susan Ranft Quelle: Sven Bartsch

Susann Ranft (34), Modehändlern aus Döbeln: „Ich berate zunächst meine Kunden im Laden. Am Nachmittag werde ich dann sicher nach Naunhof baden fahren und am Abend wahrscheinlich gemütlich grillen.“

„Am Abend eine Fahrradtour“

Andreas Paul Quelle: privat/dpa

Andreas Paul (57), technischer Vorstand der GWG Döbeln: „Viel habe ich mir aufgrund der hohen Temperaturen gar nicht vorgenommen. Ich werde zunächst entspannt zuhause bleiben und sicher erst gegen Abend, wenn es die Temperaturen erlauben, mal aufs Fahrrad steigen und eine kleine Tour unternehmen.“

