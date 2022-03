Leipzig

Frau Flam, Kennen Sie dieses Gefühl angesichts des Krieges: Dass man sich schämt, wenn man in den Urlaub fährt oder andere schöne Dinge erlebt?

Man empfindet Scham, wenn man soziale Normen verletzt. Und im Falle dieses Krieges hat sich sehr schnell die Norm entwickelt, man solle solidarisch sein, sogar Opfer bringen. Aber vielleicht bekommt man auch Schuldgefühle, weil man Spaß hat, während andere so sehr leiden.

Wie genau meinen Sie das – es hat sich eine Norm entwickelt?

Im Moment haben wir in den USA und in großen Teilen von Europa einen Konsens: der Krieg ist ungerecht, Putin ist ein Diktator – es gibt nur sehr sehr wenige Stimmen, die ihn verteidigen. Und auf der anderen Seite stehen der heroische Präsident der Ukraine, die tapferen Soldaten, die Babuschkas, die Molotowcocktails vorbereiten. Sie alle werden als heldenhaft betrachtet. Das empfinden nicht nur die politischen Eliten so, sondern scheinbar teilen große Mehrheiten im Moment diese Sicht auf die Welt. So entsteht ein Druck, sich normkonform zu verhalten: Solidarität zu zeigen und auch Opfer zu bringen. Und wenn ich jetzt Urlaub mache statt hier zu bleiben und mich solidarisch zu zeigen, dann verstoße ich gegen diese geteilte Überzeugung.

Was heißt das jetzt – für den Urlaub, für den Alltag, der ja weitergeht?

Man muss sich klar machen: Nicht alle interessieren sich für diesen Krieg und nicht alle finden, dass er uns auch angeht. Wir haben bislang nur von denen geredet, die sich für dieses Thema überhaupt interessieren – und die wahrscheinlich in der Mehrheit sind. Bei denen kenne ich das so, dass man alle möglichen Mittel sucht, durch die man Solidarität zeigen kann. Man spendet Kleidung, Medikamente und Hygieneartikel, man überweist Gelder auch über AirbnB, man beteiligt sich an Demonstrationen. Man nimmt sogar Menschen bei sich zu Hause auf – übernimmt also eine schwerwiegende Verantwortung auf ungewisse Zeit.

Zur Person Die Soziologin Helena Flam, 70 Jahre alt, ist emeritierte Professorin an der Universität Leipzig. Sie hat sich vor allem mit politischer Soziologie beschäftigt, soziale Bewegungen und die politischen Dimensionen von Migration erforscht. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Soziologie der Emotionen – also die Frage, welche Rolle Gefühle in unserem Zusammenleben spielen und wie sie unseren Alltag und unsere Entscheidungen beeinflussen. Flam ist in Polen geboren, lebte lange in Schweden und arbeitet seit Ende der 80er-Jahre für deutsche Forschungsinstitute. Sie lebt in Leipzig.

Sie meinen also, es gibt entweder die, die sich nicht für den Krieg interessieren – oder die, die sich statt um Urlaub Gedanken um Hilfe machen?

Ich habe keine Untersuchung dazu gemacht. Aber Umfragen zufolge sind 55 Prozent der Menschen in Deutschland sogar dafür, dass man kein Öl und Gas aus Russland mehr importieren sollte. 55 Prozent – das sind sehr viele, die so weit gehen würden.

Warum, was glauben Sie?

Aus Sicht der Soziologie der Emotionen ist es so: Wir haben inzwischen viele Jahre Erfahrung als „die EU“, „der Westen, oder der „Globale Norden“ Wir haben gelernt, Verantwortung für die Dinge zu empfinden, die jenseits unserer Grenzen passieren – und wir haben gelernt, Mitgefühl mit dem Leid der anderen zu empfinden.

Aber das Mitgefühl war nicht so groß bei den Kriegen, die wir zuvor aus der Ferne beobachtet haben.

Die Norm, man soll Mitgefühl mit denen empfinden, die weit von uns entfernt leben, wird nicht ständig mobilisiert. Nur die Hilfe- und Menschenrechtsorganisationen fordern eine stetige Hingabe an die Solidaritätsnorm. Aber in Fall dieses Krieges sind sich die politischen, kulturellen und intellektuellen Eliten einig und fordern von uns dieses Mitgefühl – da sind viele Menschen eher geneigt, Solidarität zu empfinden.

Und das war bei Konflikten vorher nicht so?

Beim Balkankrieg Anfang der Neunziger zum Beispiel, da haben sich die Uno, die Nato und einzelne Länder lange darüber gestritten, ob tatsächlich etwas so Schreckliches passiert, dass man intervenieren sollte. Und es gab in dem Zusammenhang zahlreiche Appelle der Politik, dass die Bevölkerung nichts unternehmen solle und zugleich Zusicherungen, dass sich die Politik und Behörden um den Konflikt und die potenziellen Flüchtlinge kümmern werden. Solche Appelle hört man jetzt nicht.

Und Syrien?

Auch da hat es viel länger gedauert, bis internationale Einigkeit über die Sicht auf den Konflikt hergestellt worden war. Jetzt bei der Ukraine ist die politische Situation einmalig, weil sich die Eliten so schnell einigen konnten. Gleichzeitig, das darf man nicht vergessen: Es ist schon zum zweiten Mal so, dass eine Mehrheit der Deutschen Mitgefühl mit Geflüchteten und den Opfern eines Krieges zeigen. Bei der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/2016 gab es auch eine enorme Welle von Solidarität – bevor die Politik sich der Sache annahm und Angela Merkel zur Zielscheibe wurde. Aber die Solidarität dauerte fort.

Tatsächlich? Die Solidarität in der Bevölkerung war weiter groß – trotz Zulauf für die AfD und trotz der Proteste, auch und vor allem im Osten?

Es gibt soziologische Untersuchungen, die zeigen, dass die Bürgerinitiativen auch dann noch aktiv waren, als die Stimmung schon scheinbar umgeschlagen war. Die Initiativen haben sich sogar konsolidiert. Es scheint also so gewesen zu sein, dass die deutsche Politik konservativer handelte, als es die Bevölkerung für richtig erachtet hätte – auch, weil die ehemaligen Volksparteien um jede Stimme kämpfen musste und sich vor allem CDU und CSU für das Zurückgewinnen der unter anderem an die AFD verlorenen Stimmen interessierten. Im Fall der Ukraine könnte es jetzt ähnlich sein: Dass die Politik im Moment konservativer denkt, als die Menschen. Dies würde erklären, warum noch keine Entscheidung gefallen ist, Öl- und Gasimporte aus Russland zu stoppen.

Die hohen Sprit- und Energiepreise beschäftigen manche Menschen wahrscheinlich im Alltag stärker als das Leid in Mariupol – womöglich begleitet von dem schlechten Gefühl, über das wir schon sprachen.

Nicht alle wollen nach dem Konsens denken und fühlen, über den wir sprachen. Für manche kommen ihre persönlichen Anliegen zuerst und sie sehen klar, dass ihre Interessen unter solidarischen Aktionen leiden werden. Die Frage ist, ob Sie sich dessen schämen oder dabei schlecht fühlen – und ich würde sagen nein. Denn das wird auch von der deutschen Regierung sehr explizit erkannt: Dass es wirtschaftliche und andere Interessen gibt, die durch solidarisches Handeln unterminiert werden. Deswegen wird sehr lange überlegt, bevor man eine Entscheidung trifft. Der Raum für diejenigen, die sich nicht solidarisch fühlen, den gibt es also durchaus auch.

Viele deutsche Politikerinnen und Politiker argumentieren so: Sie sagen, dass sie einerseits stark betroffen seien vom Leid der Menschen in der Ukraine. Dass das aber nicht allein die Politik bestimmen dürfe, man vernünftig handeln müsse – und nicht sofort die Gasbestellung aus Russland kappen könne.

Ja, nach diesem Prinzip handeln Politiker oft. Dabei positionieren sie sehr häufig Emotionalität gegen Vernunft. Aber eigentlich gibt es nicht das eine gegen das andere. Das Rationale ist auch im Emotionalen verankert. Wenn ich sage, es ist in meinem Interesse, dass die Gaspreise stabil bleiben, dann sage ich gleichzeitig, ich habe Angst vor der Zeit, wenn die Preise nach oben schießen und ich darunter leiden muss. Diese Gegenüberstellung von Rationalität und Emotionalität stimmt also nicht so richtig.

Auch das Interesse an stabilen Preisen ist eine Emotion?

Ja richtig, es lässt sich als Sorge um die steigenden Preise und den gemeinsamen Wohlstand verstehen. Nur, dass wir uns daran gewöhnt haben, von Interessen zu sprechen. Das bekommt mehr Respekt.

Von Denise Peikert